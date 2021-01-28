Лукашенко поручил рассмотреть законодательство по массовым мероприятиям, экстремизму и терроризму

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28 января Александр Лукашенко проводит совещание по совершенствованию белорусского законодательства. . Прежде всего, речь идет о законах в контексте внутриполитической ситуации в Беларуси.

Обозначая основные темы, Лукашенко заметил, что властям нужно определиться: «чего не хватает в законодательстве для выявления и пресечения любых действий против государства», пишет kp.by.

Так, например, он констатировал, что в последние годы в Беларуси многое делалось для либерализации правовых норм. И тут же заметил, что, возможно, именно в этом есть недочеты.

— Произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное, — подчеркнул Лукашенко.

Продолжая он заметил, что некоторые нормы уже включены в новые кодексы об административной ответственности, есть поправки к уголовному законодательству. И заявил, что и этого может быть недостаточно, касаемо сферы борьбы с экстремизмом, терроризмом, законе о массовых мероприятиях. Он поручил сравнить законодательство Беларуси с зарубежными актами — «в тех же Франции, Германии да и в соседней России».

— Важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для выявления и пресечения любых действий, направленных против государства. Нужно подумать о глобальном, прежде всего о последствиях для безопасности страны, — подчеркнул Лукашенко.

 

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