Руководителей МТЗ, МЗКТ, БЕЛАЗа обвиняют в получении взятки от россиян

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Руководителей нескольких белорусских предприятий обвиняют в получении взятки от россиян.

Продолжается расследование уголовных дел в отношении должностных лиц ряда белорусских промышленных предприятий, которые были возбуждены еще 24 декабря прошлого года по материалам ГУБОПиК МВД.

Следственный комитет Беларуси сообщает, что руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» 22 и 23 декабря получили от представителя российского субъекта хозяйствования взятки, сумма которых составила от 50 до 250 тыс. российских рублей взамен на благоприятное решение вопросов, которые входят в их компетенцию, пишет agronews.com.

По имеющимся данным, руководители получили денежное вознаграждение за действия, связанные с покупкой белорусскими предприятиями продукции, которая, в том числе, имела технические отклонения.

В рамках уголовного дела задержали семерых работников указанных предприятий. Каждый признал факт получения взятки. Подозреваемые сотрудничают со следствием. Пять из них находятся под стражей, двоих отпустили под залог.

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