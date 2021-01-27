Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска за взятки

Фото: Витебские Вести
Витебск
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Прокурор города Витебска Романовский Юрий Владимирович действительно уволен из органов прокуратуры на прошлой неделе. Информация о якобы его задержании и возбуждении в отношении его уголовного дела не соответствует действительности, сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее TUT.by сообщал, что прокурор города — 48-летний Юрий Романовский был задержан за взятки.

— Прокурор города Витебска Юрий Романовский задержан при получении взятки — на своем рабочем месте. Задерживали его сотрудники КГБ. Романовского отвезли в Минск, — сообщил источник в городской прокуратуре.

Старший советник юстиции Юрий Романовский получил назначение на должность прокурора Витебска 7 мая 2013  В органах прокуратуры Витебской области служил с января 2000 года.

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Витебск прокурор Юрий Романовский
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