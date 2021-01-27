Генпрокуратура опровергла задержание прокурора Витебска за взятки

Прокурор города Витебска Романовский Юрий Владимирович действительно уволен из органов прокуратуры на прошлой неделе. Информация о якобы его задержании и возбуждении в отношении его уголовного дела не соответствует действительности, сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее TUT.by сообщал, что прокурор города — 48-летний Юрий Романовский был задержан за взятки.