В Минске «заминировали» корпуса БГУ и МГЛУ

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Милиция проверяет сообщения о минировании корпусов Белорусского государственного университета на проспекте Независимости и Минского государственного лингвистического университета на улице Захарова.
«Днем 27 января в Минский государственный лингвистический университет (ул. Захарова, 21)  и Белорусский государственный университет (пр-т Независимости, 4) поступили анонимные электронные сообщения о минировании учреждений образования. На места выбыли сотрудники милиции, предприняты необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы», — говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома

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