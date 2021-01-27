В Минске «заминировали» корпуса БГУ и МГЛУ

Милиция проверяет сообщения о минировании корпусов Белорусского государственного университета на проспекте Независимости и Минского государственного лингвистического университета на улице Захарова.
«Днем 27 января в Минский государственный лингвистический университет (ул. Захарова, 21) и Белорусский государственный университет (пр-т Независимости, 4) поступили анонимные электронные сообщения о минировании учреждений образования. На места выбыли сотрудники милиции, предприняты необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы», — говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома