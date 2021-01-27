В Витебске за сутки на пожарах погибло два человека

За последние сутки в стране на пожарах погибли два человека, это произошло в Витебске и Ляховичах, сообщили в областных управлениях МЧС.

Сообщение о возгорании в жилом доме в Ляховичах поступило 26 января в 18.40. В результате пожара погиб хозяин дома. Еще одна трагедия произошла сегодня ночью в Витебске. В квартире по ул.Правды в огне погиб местный житель. В комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причины пожаров устанавливаются.

Также днем 26 января сотрудники МЧС в Витебске спасли женщину 1939 года. Она по каким-то причинам находилась на карнизе третьего этажа с внешней стороны здания по ул.Ленина, самостоятельно вернуться в квартиру витебчанка не могла. Спасатели по автолестнице спустили ее на землю, женщина не пострадала.