В Витебске за сутки на пожарах погибло два человека

Фото: blizko.by
Пожар
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За последние сутки в стране на пожарах погибли два человека, это произошло в Витебске и Ляховичах, сообщили в областных управлениях МЧС.

Сообщение о возгорании в жилом доме в Ляховичах поступило 26 января в 18.40. В результате пожара погиб хозяин дома. Еще одна трагедия произошла сегодня ночью в Витебске. В квартире по ул.Правды в огне погиб местный житель. В комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причины пожаров устанавливаются.

Также днем 26 января сотрудники МЧС в Витебске спасли женщину 1939 года. Она по каким-то причинам находилась на карнизе третьего этажа с внешней стороны здания по ул.Ленина, самостоятельно вернуться в квартиру витебчанка не могла. Спасатели по автолестнице спустили ее на землю, женщина не пострадала.

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Витебск пожар
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