В Витебске без отопления остались более 50 домов

Фото: РУП «Витебскэнерго»
Витебск
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Для предотвращения аварийной ситуации на участках тепловой сети по ул. Лазо и ул. Чкалова сегодня будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в нескольких домах. Такая информация размещена в Telegram-канале РУП «Витебскэнерго», .

В областном центре без отопления и горячей воды остались жители более 50 домов и зданий по ул. Лазо, проспекту Фрунзе, ул. Чкалова и Воинов-Интернационалистов, а также все объекты поселка Тулово. Проблема коснулась как домов, так и школы №44, магазина, детских садов №101 и №15.

В «Витебскэнерго» добавили, что все работы согласованы с горисполкомом и выполняются сегодня, учитывая благоприятную для этого температуру воздуха. Завершить ремонт планируют до 18.00.

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