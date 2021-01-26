Россия и Беларусь продолжат работу по созданию единого энергорынка

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Союзное государство
Опубликовано

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Россия и республика должны продолжить работу по формированию единого энергетического рынка.

— Есть ряд актуальных задач, над которыми нам предстоит работать в этом году. В их числе — поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и в ЕАЭС, — отметил Роман Головченко.

Концепция единого энергорынка включает в себя не только торговлю электрической энергией, но и согласование подходов в сфере добычи и распределения углеводородов. Работа по этому вопроса ведется уже несколько лет.

Также стороны обсудили торговое сотрудничество. В этом году нужно восстановить товарооборт, пишет souzveche.ru.

— У нас было некоторое сокращение товарооборота. Наша совместная задача — возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики, — сказал Михаил Мишустин.

В Москву из Минска также приехали первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, также в переговорах будет участвовать посол Беларуси в России Владимир Семашко.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

В Витебске за цепь солидарности осудили студенток-медиков: одной — она уже под арестом — дали еще 10 суток, второй — штраф

«Счастье, что тогда не оперировали». Врачи скорой помощи в Витебске 4 часа спасали больницу от потопа

В Витебске за цепь солидарности осудили студенток-медиков: одной — она уже под арестом — дали еще 10 суток, второй — штраф

Опубликовано видео акта самосожжения человека возле Дома правительства в Минске

«Счастье, что тогда не оперировали». Врачи скорой помощи в Витебске 4 часа спасали больницу от потопа

В Витебском районе спасатели взрывом снесли водонапорную башню — видео

Головченко Михаил Мишустин союзное государство
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат субсидии на уплату процентов по кредитам
Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат
0527
Витебское ГПЛХО направит на развитие и модернизацию отрасли Br83 млн
Общий объем инвестиций Витебского ГПЛХО на развитие
0528
Пенсия, деньги, зарплаты
Больше всего за год подорожали услуги, меньше всего – продукты
Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре
0412
Годовая инфляция в Беларуси в 2020 году составила 7,4%
Годовая инфляция в Беларуси в 2020 году сложилась на
0340
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)