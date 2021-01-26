Россия и Беларусь продолжат работу по созданию единого энергорынка

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Россия и республика должны продолжить работу по формированию единого энергетического рынка.

— Есть ряд актуальных задач, над которыми нам предстоит работать в этом году. В их числе — поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и в ЕАЭС, — отметил Роман Головченко.

Концепция единого энергорынка включает в себя не только торговлю электрической энергией, но и согласование подходов в сфере добычи и распределения углеводородов. Работа по этому вопроса ведется уже несколько лет.

Также стороны обсудили торговое сотрудничество. В этом году нужно восстановить товарооборт, пишет souzveche.ru.

— У нас было некоторое сокращение товарооборота. Наша совместная задача — возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики, — сказал Михаил Мишустин.

В Москву из Минска также приехали первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, также в переговорах будет участвовать посол Беларуси в России Владимир Семашко.