Лукашенко провел кадровый день, назначив новых руководителей ведомств

Александр Лукашенко во Дворце Независимости рассмотрел целый ряд кадровых вопросов.
Белорусский лидер назначил:
- Александра Вольфовича — главой Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси
- Юрия Шулейко — председателем Брестского облисполкома
- Игоря Ляшенко – генеральным директором ОАО «Гродно Азот»
- Василия Герасимова — главой Комитета государственного контроля
- Кирилла Казакова — генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение».
Непростые времена
Назначая Александра Вольфовича, президент отметил, что времена грядут непростые и обратил внимание на ситуацию в Россию
«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним», — цитирует президента БелТА.