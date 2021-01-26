Лукашенко провел кадровый день, назначив новых руководителей ведомств

Белорусский лидер назначил:

Непростые времена

Назначая Александра Вольфовича, президент отметил, что времена грядут непростые и обратил внимание на ситуацию в Россию

«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним», — цитирует президента БелТА.