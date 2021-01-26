Лукашенко провел кадровый день, назначив новых руководителей ведомств

Фото: The village Беларусь
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Александр Лукашенко во Дворце Независимости рассмотрел целый ряд кадровых вопросов.

Белорусский лидер назначил:

  • Александра Вольфовича — главой Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси
  • Юрия Шулейко — председателем Брестского облисполкома
  • Игоря Ляшенко – генеральным директором ОАО «Гродно Азот»
  • Василия Герасимова — главой Комитета государственного контроля
  • Кирилла Казакова — генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение».

Непростые времена

Назначая Александра Вольфовича, президент отметил, что времена грядут непростые и обратил внимание на ситуацию в Россию

«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним», — цитирует президента БелТА.

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кадровые назначения Лукашенко
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