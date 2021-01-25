Владимир Путин подтвердил слова Алексея Навального о невероятном дворце в Геленджике

Президент России Владимир Путин 25 января, в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества частично подтвердил информацию, изложенную в популярном фильме-расследовании Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки«. Путин подтвердил факт существования объекта, однако заявил, что комплекс зданий ему по документам не принадлежит. Об этом же говорил и Навальный в своем фильме-расследовании.

«Путин процитировал Навального почти слово в слово», — отметил известный журналист Андрей Караулов.

Журналист подчеркнул, что в своем фильме Навальный утверждал, что нет документов, подтверждающих, что дом оформлен лично на Путина или его родственников. Навальный высказал версию, что дворец оформлен на подставных лиц. В подтверждение своей версии Алексей Навальный продемонстрировал материалы расследования.

Своими словами Путин подтвердил тезис Навального.

«Ничего, что там указано из частной собственности, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и не принадлежало никогда», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что не смотрел фильм блогера Алексея Навального, но знаком с его содержанием.

Владимир Путин смеясь заявил, что никогда не интересовался бизнесом и не умеет зарабатывать деньги, намекая, что он не мог бы построить такой дворец за свои деньги. Путин не опроверг тезис Навального о том, что дворец построен за счет государства. Навальный считает, что государственная собственность могла быть незаконно присвоена частными лицами, а сам объект — самая крупная взятка государственному чиновнику, «откат» за «особые услуги».

Президент России также обратил внимание студентов на то, что в отношении любого подобного недвижимого имущества должны быть подтверждающие документы. Однако сам Путин заявил, что не знает кому принадлежит самый крупный частный дворец России, который охраняется как самый важный государственный объект. Путин ничем не подтвердил свои слова, не предъявил документов, которые бы могли опровергнуть расследование Навального.

Путин упрекнул создателей фильма-расследования в том, что они использовали кадры его плавания в реке Енисей, это, мол, искажает действительность и вводит зрителей в заблуждение.

При этом Влаимир Путин заявил, что после ухода на пенсию с удовольствием займется виноделием. Об огромных виноградниках, к слову, шла речь в фильме-расследовании Навального. Таким образом, Путин косвенно подтвердил, что виноградниками будет распоряжаться он сам в роли «консультанта» и «специалиста».

Владимир Путин не опроверг обвинения в том, что дворец построен на деньги народа и незаконно присвоен группой лиц, близких к президенту. Путин не стал также опровергать коррупционные схемы, которые раскрыты в фильме-расследовании Навального.