В Витебской области 5 ЦРБ вернутся к обычному режиму работы

Снижение уровня заболеваемости COVID-19 позволяет постепенно вводить в учреждениях здравоохранения региона обычный режим приема пациентов. На этой неделе все больше учреждений здравоохранения Витебской области возвращаются к своему привычному режиму работы. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

«Эта работа началась еще в конце 2020 года. На прошлой неделе в штатном режиме заработал областной клинический специализированный центр. Сегодня перешел на обычный режим областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств», — отметил Михаил Вишневецкий, передает БелТА

Он добавил, что на этой неделе вернутся к привычному режиму работы центральные районные больницы (ЦРБ) в Дубровно, Шарковщине, Россонах, Ушачах, Толочине. «Во всех остальных ЦРБ идет постепенное перепрофилирование коек или отделений, которые могут принимать пациентов с заболеваниями, не связанными с COVID-19», — рассказал глава облздрава.

В Витебске с прошлой недели остановлена госпитализация пациентов с коронавирусом в городской центральной клинической больнице и городской клинической больнице №1. Находящиеся там пациенты с COVID-19 еще долечиваются. Новых пациентов с коронавирусом сейчас принимают в областной клинической инфекционной больнице, Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи и в урологическом корпусе областной клинической больницы. Реабилитацию жители региона, перенесшие COVID-19, по-прежнему проходят в реабилитационном центре «Железняки» областного кардиологического центра и областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево».