СМИ: Белоруска в Литве решила нажиться на пожертвованиях соотечественникам

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Руководитель организации помощи политическим мигрантам из Беларуси пополняла свои доходы за счет их расселения, об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания Литвы LRT.

Согласно собственному расследованию литовских журналистов, организация «Дапамога», которую возглавляет белоруска Наталья Колегова, проживающая в Литве, собирала у литовцев пожертвования для белорусов, которые покинули родину. Собрано было, по ее словам, около 25 тысяч евро, и эта сумма якобы должна быть направлена на оплату их расселения в Литве, покупку одежды и оформление виз, пишет sputnik.by.

Однако, как утверждают в журналисты, у них есть документы, свидетельствующие о том, что беженцам самим приходилось платить за проживание. Причем за аренду они платили Колеговой цену выше рынка, хотя сама она уверяла, что помощь оказывает безвозмездно.

Отмечается, что для получения средств из фондов помощи могли быть сфальцифицированы договора аренды, возможны и факты подделки медицинских справок – последнее подтвердил один из врачей, который якобы консультировал мигрантов.

Сама же глава «Дапамоги» рассказала журналистам несколько версий происходящего, а затем подтвердила, что договора поддельные и с ней никак не связаны.

Литва в прошлом году по гуманитарному исключению разрешила въезд 779 гражданам Беларуси.

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Литва пожертвования политический кризис в Беларуси
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