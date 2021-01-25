За прошедшие сутки на пожарах в Витебской области погибли два человека

Фото МЧС
Общество
Опубликовано

Два человека погибли на пожарах в Витебской области за сутки.

24 января в 20.34 в областное управление МЧС поступило сообщение о пожаре дома в деревне Каминщина Глубокского района.

В результате пожара погиб хозяин дома 1960 года рождения. Повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

Позже спасателям поступила информация о возгорании в доме в агрогородке Борковичи Верхнедвинского района. Как сообщается, при пожаре погиб хозяин дома 1964 года рождения. До прибытия подразделений МЧС местные жители спасли гостя — мужчину 1949 года рождения. Огнем повреждено имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

 В Витебске при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Один человек пострадал и еще 25 эвакуировано из-за пожара в квартире в Орше

 

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