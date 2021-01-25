Три витебчанки обокрали магазины в Полоцке, используя детскую коляску

Фото: Аршанская газета
Витебск
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Три жительницы Витебска обокрали магазины в Полоцке, используя детскую коляску, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Витебчанки 29 декабря решили закупиться для новогоднего стола. Для этого женщины поехали в Полоцк, где из двух магазинов вынесли продукты более чем на Br1 тыс. Один из торговых объектов только недавно выявил кражу, передает БелТА.

Весьма оригинальным стал и способ совершения преступлений. Подозреваемые зашли в крупный торговый центр с пустой детской коляской. Пока одна из женщин спокойно прогуливалась с ней между стеллажами, ее подруги затаривались продуктами, которые складывали в тележку. Брали товары подороже. Прикрывая друг друга, женщины срывали с упаковок или самих продуктов штрихкоды и другие приспособления, которые могли предупредить продавцов о краже.

«После этого злоумышленницы перекладывали товары в пустую коляску. Через примерно полтора часа все вместе подошли к кассе, где купили пачку сигарет и спокойно уехали в другой магазин. Там провернуть точно такую же операцию они смогли только наполовину. Украв товары на сумму Br449, они уже вышли на улицу, но были задержаны охраной, которая заставила их вернуть товары назад. Обращаться в милицию сотрудники охраны не стали», — рассказал Виталий Сапроненко.

Только спустя почти месяц в первом обокраденном торговом объекте выявили пропажу товаров на Br606. За помощью в поисках преступников администрация магазинов обратилась в милицию. Сотрудники уголовного розыска Полоцкого РОВД совместно с оперативниками УВД установили личности всех подозреваемых. Все они уже успели отметиться в милицейских базах за совершение различных преступлений. По кражам в магазинах возбуждено уголовное дело.

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