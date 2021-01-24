Устроивший налет на ювелирный магазин в Витебске обокрал также несколько домов в Городке

Серия необычных краж произошла в Городке в конце ноября прошлого года. Общим элементом всех краж было необычное поведение вора: он оставлял на местах преступления свои личные вещи.

Было совершено пять краж из частных домов. Примечательно, что во всех случаях злоумышленник проникал в дома через окно. Воришка похищал в основном продукты питания и вещи.

Подозрение следователей пало на 30-летнего приезжего из России, который был задержан в Витебске за ограбление ювелирного магазина.

Грабитель был задержан в Витебске через три дня после налета. В ходе следствия была установлена его причастность к кражам из домов в Городокском районе, сообщает местная газета со ссылкой на старшего следователя Городокского РОСК Виктора Шишлакова.

Расследование продолжается.