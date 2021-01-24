Восемнадцатилетних минчан Софию Малашевич и Тихона Клюкача приговорили к двум и полутора годам колонии. Они рисовали краской

Власть
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В суде Октябрьского района Минска 22 января вынесены приговоры 18-летним Софии Малашевич и Тихону Клюкачу, сообщает правозащитный центр «Весна».

Молодых людей обвинили в том, что они расписали краской из баллончиков щиты спецсредств заграждения «Рубеж» у Дворца Независимости во время Марша единства 6 сентября (ч. 2 ст. 339 УК), а также участвовали в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Кроме того, Малашевич предъявлено обвинение в публичном оскорблении президента (ст. 368 УК).

Белорусские правозащитники ранее объявили молодых людей политзаключенными.

Восемнадцатилетних минчан Софию Малашевич и Тихона Клюкача приговорили к двум и полутора годам колонии. Они рисовали краской
Многотысячный Марш единства 6 сентября в Минске и других белорусских городах стал яркой акцией сторонников перемен.
Восемнадцатилетних минчан Софию Малашевич и Тихона Клюкача приговорили к двум и полутора годам колонии. Они рисовали краской
Те самые щиты спецсредств заграждения «Рубеж», за роспись которых осудили юных минчан.

Клюкач признал себя виновным только по статье 342 УК, пишут Naviny. В суде он заявил, что не наносил надписи, а снимал на телефон, как это делает его спутница. Во время следствия юноша сообщил, что тоже расписывал щит, но в суде отказался от этих показаний, поскольку, по его словам, хотел выгородить Малашевич, но это не помогло. Кроме того, у него заболела мать, отмечается в пресс-релизе правозащитников.

Девушка также признала вину частично — по статьям 342 и 368 УК, заявив, что наносила надписи одна, а не в составе группы.

По словам Малашевич, своими действиями она пыталась привлечь внимание к социальной несправедливости в стране и незащищенности пенсионеров, в том числе своей бабушки-инвалида, имеющей 40 лет трудового стажа, но получающей только 400 рублей пенсии в месяц — за эти деньги невозможно нанять сиделку.

В своем последнем слове Клюкач раскаялся в совершенном и попросил прощения у матери и бабушки, так как «принес им много горя».

Малашевич в последнем слове попросила не наказывать Клюкача. «Я хотела бы попросить суд не наказывать как минимум Тихона: ему просто понравилась красивая девочка, и он захотел проводить меня на митинг. Он десять тысяч раз — я вам клянусь — отговаривал меня уйти обратно от забора. Я думаю, двух месяцев в СИЗО достаточно, чтобы понять, что никуда ходить не надо и к заборам подходить тоже не надо. Я тоже отсидела два месяца в СИЗО и за это время поняла, что тюрьма людей никак не изменит: она сделает только хуже. Со мной сидели люди, которые уже были в тюрьме, и я смотрела не на то, какими они туда пришли, а на то, какими они оттуда уходили, — и это были не самые лучшие люди, которых я знала. Потому что до этого они были намного лучше. Поэтому если вы дадите человеку [Тихону], который один раз ошибся — пошел на митинг с девочкой, год лишения свободы, вряд ли он станет лучше», — приводят правозащитники слова девушки.

София и Тихон признаны виновными. Девушка получила два года лишения свободы в колонии общего режима, ее друг — год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Такое наказание запросил прокурор.

Во время суда прокурор отказался от обвинения Клюкача по ч. 2 ст. 339 УК и запросил для него год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 342 УК.

Обвинение также переквалифицировало ч. 2 ст. 339 УК, согласно которой обвинили Малашевич, на ч. 1 ст. 339 УК. Таким образом, путем составления наказаний по трем статьям (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 342, ч. 1 ст. 339) для нее прокурор запросил два года лишения свободы в колонии общего режима.

Процесс вела судья суда Октябрьского района Минска Ольга Неборская. Гособвинитель — Ульяна Рудницкая.

 

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