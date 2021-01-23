Портрет задержанного на акциях протеста в Минске: мужчина от 30 до 60 лет, работает в коммерческой структуре

Фото: ВВС
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Рано утром 22 января телеканал «Беларусь 1» показал сюжет с названием «ГУВД предупреждает об ответственности за участие в митингах». В сюжете мелькнул кадр экрана одного из компьютеров милиции. На экране – статистические данные о задержанных «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях» в Минске с 10 по 18 декабря.

Портрет задержанного на акциях протеста в Минске: мужчина от 30 до 60 лет, работает в коммерческой структуре
Телеканал «Беларусь 1» засветил интересную статистику. Кадр телеканала «Беларусь 1».

Согласно этим данным всего за ту неделю задержали 518 человек. 61,8% из них – мужчины. Самый популярный возраст задержанных – от 30 до 60 лет, их 56,2%. 21,4% задержанных – в возрасте от 18 до 30 лет. 20,3% — старше 60 лет. Несовершеннолетних совсем мало – всего 2,1%, пишет kp.by.

А вот как выглядит сфера деятельности задержанных на той неделе. 52,9% — работающие люди. 22,2% — пенсионеры. 19,9% — безработные, либо те, чей род занятий установить не удалось. Учащихся и студентов среди задержанных – всего 5%.

А вот где работают те люди, которых задержали. 25,5% — работают в коммерческих негосударственных организациях. 10% — в госструктурах. 14% — айтишники. 13% — индивидуальные предприниматели. Также, согласно данным таблицы, за неделю на акциях задержали четверых журналистов государственных СМИ.

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