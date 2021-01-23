Жители деревни Пушки Лиозненского района проложили лыжную трассу через лес

Фото: ОНТ
Общество
Опубликовано

Жители деревни Пушки Лиозненского района проложили лыжную трассу не хуже профессиональной. Таким образом, местные активисты хотят приобщить соседей к здоровому образу жизни.

Дистанция, а это почти 2 км, проходит через живописный лес. Осенью сельчане вместе наводили там порядок, а с приходом зимы укатывают лыжню. В прошлом году из-за тёплой погоды лыжный сезон так и не открыли. Зато в этом январе со снегом повезло. Каждый день на трассе не только местные лыжники, но и поклонники этого вида спорта из райцентра. Кататься приезжают семьями и любители, и даже профессионалы, сообщает ont.by.

Если повезёт с погодой, кататься можно будет до апреля. Но не только лыжный спорт доступен жителям района. В Лиозно работает современный физкультурно-оздоровительный комплекс — с тренажерным залом и бассейном. Аналогичные центры в последние годы открыли в Городке, Сенно, Ушачах, Верхнедвинске. Сейчас возводят спортивный комплекс в Глубоком.

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Лиозно лыжная трасса
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