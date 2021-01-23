24 января в Лепеле пройдет забег в валенках

Фото: myfin.by
Витебская область
Опубликовано

В Лепеле 24 января пройдет забег в валенках во время спортивно-массового праздника «Большой день здоровья», сообщает телеграм-канал «Витебская область. Официально».

Забег, который пройдет в городском парке, будет разделен на четыре категории: мужской, женский, детский и в карнавальных костюмах. Участникам нужно будет преодолеть определенную дистанцию.

Чтобы участники забега не замерзли в ожидании очереди на старт, а болельщики — увлекательного зрелища, во время праздника можно будет попить горячих напитков и подкрепиться.

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забег в валенках Лепель
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