24 января в Лепеле пройдет забег в валенках

В Лепеле 24 января пройдет забег в валенках во время спортивно-массового праздника «Большой день здоровья», сообщает телеграм-канал «Витебская область. Официально».

Забег, который пройдет в городском парке, будет разделен на четыре категории: мужской, женский, детский и в карнавальных костюмах. Участникам нужно будет преодолеть определенную дистанцию.

Чтобы участники забега не замерзли в ожидании очереди на старт, а болельщики — увлекательного зрелища, во время праздника можно будет попить горячих напитков и подкрепиться.