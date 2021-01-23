Число мошенничеств в Витебской области за 2020 год выросло на 53,4%

Витебские милиционеры подвели итоги работы за прошлый год, сообщили, каких преступлений совершается больше, и поделились информацией, на что будут делать упор в 2021 году сотрудники УВД облисполкома. По информации правоохранителей, наиболее существенный рост преступлений произошел в сфере высоких технологий и мошенничества.

Результаты 2020 года подводили на областной коллегии УВД, куда прибыл замминистра МВД Сергей Хоменко.

«У нас сегодня состоялся принципиальный разговор, где были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2020 год. Была дана оценка работы подразделений управления внутренних дел Витебского облисполкома и территориальных отделов», – сообщил он.

По его словам, витебская милиция выполнила основную задачу – обеспечила общественный порядок, «мирное небо и работу предприятий», пишет sputnik.by.

На коллегии были определены и основные задачи областной милиции на 2021 год: оказание содействия исполнительной власти в сложившейся эпидемиологической обстановке, обеспечение порядка во время проведения общественно-политических и массовых мероприятий, качественная подготовка к охране общественного порядка во время проведения VI Всебелорусского народного собрания, а также недопущение деятельности «деструктивных элементов, пытающихся раскачать общество».

«Хочу отметить, что в области, как и в других регионах страны, наблюдается снижение общей уголовной преступности. Зарегистрировано меньше убийств, тяжких телесных повреждений, грабежей, разбоев, а также краж всех форм собственности», – отметил начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов.

По его словам, несмотря на это, значительно выросло количество преступлений, совершенных в интернете.

«Будет уделено особое внимание преступности и в сфере семейно-бытовых отношений. Эти задачи мы сегодня определили на оперативном совещании с сотрудниками и закрепили соответствующим решением», – отметил Любимов.

Статистика

Предоставили правоохранители и статистику преступлений за 2020 год. По его итогам в области был отмечен рост общего количества зарегистрированных преступлений почти на 10%. Его обеспечили киберпреступления, количество которых увеличилось в 2,7 раза.