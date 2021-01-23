В Бешенковичах восстановили теплоснабжение в 1540 домах после крупной аварии

В Бешенковичах восстановили теплоснабжение и водоснабжение в 1540 частных и 25 многоквартирных домах после аварии. Об этом сообщает БелТА.

22 января около 9 утра поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения в городском поселке Бешенковичи Витебской области. В 11:25 подача тепла и воды была восстановлена.

Напомним, что крупная коммунальная авария произошла в 21 января в операционном блоке Витебской больницы скорой медпомощи. Врачи скорой помощи в Витебске 4 часа спасали больницу от потопа.