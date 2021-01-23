Опубликовано видео акта самосожжения человека возле Дома правительства в Минске

Власть
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В центре Минска сгорел человек. Инцидент произошел 22 января перед зданием правительства Беларуси на площади Независимости рядом с памятником Ленину.

Пламя с горящего сбили охранники при помощи огнетушителей. Мужчина совершил акт самосожжения. Мужчина госпитализирован в ожоговый центр.

«35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения», — сообщил в пятницу, 22 января, Следственный комитет в Telegram.

Опубликовано видео акта самосожжения человека возле Дома правительства в Минске

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники МВД и Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ), выясняются все обстоятельства инцидента, указывается далее.

В свою очередь пресс-служба министерства здравоохранения заявила, что пострадавший доставлен в Республиканский ожоговый центр с ожогами более 50 процентов поверхности тела. Он находится без сознания.

Место происшествия оцеплено.

Площадь Независимости в Минске стала одним из главных мест акций протеста против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и полицейского насилия, продолжающихся со дня голосования 9 августа. Победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская под давлением властей была вынуждена уехать за границу.

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