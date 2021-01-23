«Счастье, что тогда не оперировали». Врачи скорой помощи в Витебске 4 часа спасали больницу от потопа

Фото носит иллюстративный характер. Фото properm.ru
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21 января в операционном блоке Витебской больницы скорой медпомощи произошла авария: с потолка начала литься вода.

Видео происшествия появилось в ТГ-канале «Белые халаты. News».

В комментарии TUT.by работники больницы рассказали, что коммунальную аварию им удалось ликвидировать примерно через четыре часа.

По их словам, потоп начался около 16 часов на третьем этаже хирургического блока. Там размещается операционный блок, и коридор ведет к десяти операционным. Вода потекла с крыши. Ликвидировать течь удалось только после прибытия сантехника.

Причины потопа медики не знают. Говорят, что скорее всего прорвало какую-то трубу, но медикам было не до того. «Мы были заняты другим. Санитарки, медсестры и врачи бегали с ведрами и тряпками и убирали воду», — уточняют они.

Больница скорой помощи в Витебске принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

К счастью, во время потопа в операционном блоке не делали никаких операций — была угроза короткого замыкания. Однако на кислородных точках лежали два пациента с COVID-19.

Сейчас, говорят врачи, в операционном блоке все нормально, последствий потопа нет.

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