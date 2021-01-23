В Витебске за цепь солидарности осудили студенток-медиков: одной — она уже под арестом — дали еще 10 суток, второй — штраф

В Витебске 22 января осудили по ст. 23.34 КоАП студенток ВГМУ Полину Нитченко и Анастасию Леонтьеву. Девушек обвинили в том, что они стояли в цепи солидарности в поддержку студентов, которых правозащитники признали политзаключенными. Полина получила 10 суток ареста, Анастасия — 464 рубля штрафа.



По милицейскому протоколу 14 января в здании Витебского медуниверситета Полина Нитченко и Анастасия Леонтьева вместе «с другими гражданами стояли в цепи солидарности с полотнищем бело-красно-белого цвета и плакатами в поддержку политзаключенных студентов», пишет TUT.by.

Фото с этой акции опубликовал телеграм-канал «ВДМУ разам». Снимок увидели силовики — и поехали в медуниверситет для установления личностей девушек, которые участвовали в цепи.



Анастасия Леонтьева не отрицала, что была в цепи.

— Я хотела выразить солидарность с политзаключенными студентами. Акция длилась пару минут. Мы сфотографировались и разошлись.

Девушка утверждает, что на допросе в милиции, куда ее вызвали по телефону, ей угрожали:

— Говорили: если не сообщу им фамилии студентов, которые стояли в цепи, то попаду до суда в ИВС. Я подписала протокол допроса, так как боялась.

На вопрос судьи Владимира Царикова, назвала ли она участников акции, Анастасия ответила отрицательно.

Студентка второго курса Полина Нитченко с 15 января находится в ИВС, поэтому давала пояснения онлайн.

Она сообщила, что событий 14 января не помнит, на фотографии канала «ВДМУ разам» себя не узнает.

Однако Полину Нитченко на этом фото опознал сотрудник Октябрьского РОВД Виталий Пралич. Он был на суде свидетелем:

— Я сразу узнал ее, так как не раз с ней беседовал раньше, а после разговора с сотрудниками университета мое мнение только подтвердилось.

В рапорте Пралич сообщил, что заведующая студенческим общежитием № 2 Валентина Свириденко опознала Нитченко на снимке как «вторую справа». Заместители декана лечебного факультета Ярослав Перевалов и Светлана Козловская предположили, что «это может быть Полина Нитченко».



Судья Владимир Цариков пришел к выводу, что Полина и Анастасия приняли участие в несанкционированном пикетировании и «публично выражали свои взгляды на общественно-политические события».

Анастасия Леонтьева получила штраф 16 базовых величин (464 рубля), а Полина Нитченко — еще один арест, теперь на 10 суток.

Для Полины Нитченко это уже четвертый административный процесс. Первый раз ее судили за участие в уличном шествии 20 сентября. Второй — за студенческую акцию солидарности 26 октября, в которой ребята спели на улице возле университета цоевскую «Перемен». Студентка в целом тогда получила штрафы в 44 базовые величины (в 2020 году это было 1188 рублей).

15 января Полину Нитченко снова задержали и осудили к 7 суткам ареста за участие в видеообращении студентов Витебска против насилия после выборов. Этот ролик они записали еще в октябре прошлого года.

На свободу Полина должна выйти 31 января.

