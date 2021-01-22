Даниил Чалов и Артем Гуренко покинули футбольный клуб «Витебск»

Спорт
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Футбольный клуб «Витебск» объявил об уходе из команды российского защитника Даниила Чалова и белорусского полузащитника Артема Гуренко. У обоих футболистов истекли сроки действия контрактов.

В минувшем сезоне Чалов провел 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу, — сообщает группа «Витебска» в социальной сети. На счету Гуренко один гол и три результативные передачи в 28 играх, сообщает pressball.by со ссылкой на официальное сообщение пресс-центра клуба «Витебск».

Администрация клуба выразила благодарность игрокам за плодотворную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

Совсем недавно команда футбольного клуба «Витебск» пополнилась защитником Андреем Шемруком. По итогам прошлого сезона Витебск занял 12-е место в чемпионате. Всего же в чемпионате участвуют шестнадцать команд.

Этой зимой команду возглавил Евгений Чернухин, сменив на посту Сергея Ясинского, который возглавил молодежную сборную Беларуси.

В настоящее время команда «Витебска» пересобирается. Естественно, необходимо определенное время на подготовку к сезону. Делать прогнозы пока рано. Безусловно, команде нужна «свежая кровь». Тем временем, некоторые конкуренты «Витебска» не дремлют.

Если команда покажет свою силу, то в нее снова поверят. Следует отметить, что в Беларуси легализовано действуют онлайн казино, играть можно прямо на портале https://air.pm.by/ru/casino/bonuses.

Эксперты считают, что клуб продолжает терять игроков и может быть обескровлен. Сергей Павлюкович и Евгений Клопоцкий недавно покинули футбольный клуб «Витебск». Тенденция вымывания кадров наблюдается в последние несколько лет. Результаты прошлого сезона, которые продемонстрировал «Витебск» под руководством Сергея Ясинского, не радуют его болельщиков. Команде не помогло игнорирование проблемы распространения коронавируса. С этим связан был большой скандал. Фанаты футбольных клубов Беларуси бойкотировали матчи и призывали остановить чемпионат по футболу в Беларуси. В то время как все футбольные чемпионаты в Европе были остановлены, в Беларуси полным ходом играли в футбол.

Добавим также, что витебские власти постоянно демонстрируют, что делают все возможное для развития футбола в области, однако показательные выступления политиков не влияют на игру команд.

Захар Волков принял участие в тренировке футбольного клуба «Витебск»

Даниил Чалов и Артем Гуренко покинули футбольный клуб «Витебск»
Фото: ФК «Витебск»

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