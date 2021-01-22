Комплекс замедленного коксования на «Нафтане» планируют запустить до конца 2021 года

Комплекс включает 19 установок, 12 из них построены и по некоторым подписаны акты ввода в эксплуатацию.

«Нам осталось достроить семь объектов. Среди них основным является сама установка замедленного коксования. Планируем закончить строительно-монтажные работы в мае, а ввести весь комплекс в эксплуатацию до конца 2021 года», — сказал Андрей Сойко.

Гендиректор добавил, что после запуска комплекса замедленного коксования на «Нафтане» в ближайшие годы упор будет сделан на развитие завода «Полимир», передает БелТА.

Сегодня с ходом модернизации «Нафтана» ознакомится премьер-министр Роман Головченко. В частности, он попросил доложить о том, решились ли проблемы со строительными кадрами, хватает ли материалов, и подробно рассказать о графике реализации проекта. Также среди важных вопросов — сроки начала выпуска продукции на комплексе и стадии выхода на проектную мощность.