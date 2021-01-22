Комплекс замедленного коксования на «Нафтане» планируют запустить до конца 2021 года

Нафтан Новополцк
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Комплекс замедленного коксования в ОАО «Нафтан» планируют запустить до конца этого года, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Сойко.

Комплекс включает 19 установок, 12 из них построены и по некоторым подписаны акты ввода в эксплуатацию.

«Нам осталось достроить семь объектов. Среди них основным является сама установка замедленного коксования. Планируем закончить строительно-монтажные работы в мае, а ввести весь комплекс в эксплуатацию до конца 2021 года», — сказал Андрей Сойко.

Гендиректор добавил, что после запуска комплекса замедленного коксования на «Нафтане» в ближайшие годы упор будет сделан на развитие завода «Полимир», передает БелТА.

Комплекс замедленного коксования на "Нафтане" планируют запустить до конца 2021 года
Фото: БелТА

Сегодня с ходом модернизации «Нафтана» ознакомится премьер-министр Роман Головченко. В частности, он попросил доложить о том, решились ли проблемы со строительными кадрами, хватает ли материалов, и подробно рассказать о графике реализации проекта. Также среди важных вопросов — сроки начала выпуска продукции на комплексе и стадии выхода на проектную мощность.

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