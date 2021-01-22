В Витебске нетрезвый мужчина повредил два такси

В Витебске пьяный мужчина повредил два автомобиля такси.Во время прогулки внимание выпившего витебчанина привлекли такси, стоящие возле крупного торгового центра, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Вначале мужчина принялся рассказывать о своей не любви к машинам случайной компании молодежи.Затем хулиган начал бить руками и ногами по автомобилям Renault Logan и Volkswagen Polo. Таксисты попытались уехать от дебошира, однако успокоился он лишь после появления наряда патрульно-постовой службы. Задержанным оказался 50-летний неоднократно судимый житель Витебска.

Мужчина рассказал, что беспробудно пьет уже несколько дней, а набросился на такси из-за желания отомстить за то, что когда-то его сбила машина. Возбуждено уголовное дело.