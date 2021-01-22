Что нужно знать начинающему инвестору

Следует изучить инвестирование для начинающих с чего начать. Для начала можно оперировать небольшими суммами. Для приобретения акций хватит несколько десятков долларов.

Со временем можно увеличивать суммы инвестирования. При этом надо хорошо понимать ту отрасль, в которую вы вкладываете деньги. Идеальной для начала инвестирования будет сумма от 500 долларов.

Инвестируя малые средства в некоторые инструменты, через некоторое время легко выделить наиболее подходящие способы, избежав проблем. Далее можно увеличивать объёмы инвестиций.