Что нужно знать начинающему инвестору

Хорошим способом увеличить доход является инвестирование. Начинающим инвесторам может сперва показаться, что это слишком сложно. Однако стоит изучить тему, и становится понятно, что возможности инвестирования доступны практически каждому. Попробуем разобраться в нюансах инвестирования.
Мифы и заблуждения об инвестировании
Во всем мире доля населения, занимающегося инвестированием, невелика. Существуют отдельные виды инвестирования, которые распространены еще меньше. Например, в нашей стране акциями на фондовой бирже торгуют не более одного процента населения, а вот в США своими счетами управляют даже студенты и домохозяйки. Что же мешает нашим гражданам более активно инвестировать деньги. Конечно, уровень доходов влияет на этот процесс. Однако более существенными барьерами для инвестирования являются распространенные мифы.
- Инвестиции — для богатых?
На практике для оперирования на фондовом рынке достаточно 2-3 сотни долларов. Известно, что инвестиции в фондовый рынок довольно доступны. К примеру, минимальная цена ПИФов — пара сот долларов.
- Без серьезных навыков и знаний заработать невозможно?
Конечно, понимать основные принципы экономики и термины все же необходимо. Однако, чтобы открыть депозитный счет в банке, не нужно специальных знаний и навыков. Но ведь это же инвестирование.
- Риски для инвесторов весьма высоки?
На большинстве рынков инвестиции страхуются. Однако не стоит выбирать самые высокорисковые активы.
Что же такое инвестирование?
Для простоты стоит понять основные термины, которые многое проясняют:
- инвестиция — это вложение капитала с целью извлечения в последующем дохода;
- инвестирование — это процесс увеличения капитала и накопление инвестиционных инструментов, которые генерируют прибыль;
- инвестиционные инструменты — это различные виды вложений денег с целью получения дохода, извлечения прибыли;
- портфель — это совокупность всех инвестиционных инструментов, в которые вложены деньги;
- диверсификация — это распределение имеющихся ресурсов на несколько активов для снижения рисков и увеличения прибыли инвестиционного портфеля;
- брокер — это посредник в операциях между покупателем и продавцом;
- брокерский счёт — это такой счёт, который создается для покупки и продажи ценных бумаг и других инвестиционных инструментов на бирже.
По мере приобретения опыта и роста капитала возможна резкая смена ориентиров. Возможен выбор других инструментов. Ранние шаги следует делать в наиболее надёжных вариантах.
С какой суммы начать инвестировать
Следует изучить инвестирование для начинающих с чего начать. Для начала можно оперировать небольшими суммами. Для приобретения акций хватит несколько десятков долларов.
Со временем можно увеличивать суммы инвестирования. При этом надо хорошо понимать ту отрасль, в которую вы вкладываете деньги. Идеальной для начала инвестирования будет сумма от 500 долларов.
Инвестируя малые средства в некоторые инструменты, через некоторое время легко выделить наиболее подходящие способы, избежав проблем. Далее можно увеличивать объёмы инвестиций.