Что нужно знать начинающему инвестору

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Хорошим способом увеличить доход является инвестирование. Начинающим инвесторам может сперва показаться, что это слишком сложно. Однако стоит изучить тему, и становится понятно, что возможности инвестирования доступны практически каждому. Попробуем разобраться в нюансах инвестирования.

Во всем мире доля населения, занимающегося инвестированием, невелика. Существуют отдельные виды инвестирования, которые распространены еще меньше. Например, в нашей стране акциями на фондовой бирже торгуют не более одного процента населения, а вот в США своими счетами управляют даже студенты и домохозяйки. Что же мешает нашим гражданам более активно инвестировать деньги. Конечно, уровень доходов влияет на этот процесс. Однако более существенными барьерами для инвестирования являются распространенные мифы.

  • Инвестиции — для богатых?
    На практике для оперирования на фондовом рынке достаточно 2-3 сотни долларов. Известно, что инвестиции в фондовый рынок довольно доступны. К примеру, минимальная цена ПИФов — пара сот долларов.
  • Без серьезных навыков и знаний заработать невозможно?
    Конечно, понимать основные принципы экономики и термины все же необходимо. Однако, чтобы открыть депозитный счет в банке, не нужно специальных знаний и навыков. Но ведь это же инвестирование.
  • Риски для инвесторов весьма высоки?
    На большинстве рынков инвестиции страхуются. Однако не стоит выбирать самые высокорисковые активы.

Что же такое инвестирование?

Для простоты стоит понять основные термины, которые многое проясняют:

  • инвестиция — это вложение капитала с целью извлечения в последующем дохода;
  • инвестирование — это процесс увеличения капитала и накопление инвестиционных инструментов, которые генерируют прибыль;
  • инвестиционные инструменты — это различные виды вложений денег с целью получения дохода, извлечения прибыли;
  • портфель — это совокупность всех инвестиционных инструментов, в которые вложены деньги;
  • диверсификация — это распределение имеющихся ресурсов на несколько активов для снижения рисков и увеличения прибыли инвестиционного портфеля;
  • брокер — это посредник в операциях между покупателем и продавцом;
  • брокерский счёт — это такой счёт, который создается для покупки и продажи ценных бумаг и других инвестиционных инструментов на бирже.

По мере приобретения опыта и роста капитала возможна резкая смена ориентиров. Возможен выбор других инструментов. Ранние шаги следует делать в наиболее надёжных вариантах.

С какой суммы начать инвестировать

Следует изучить инвестирование для начинающих с чего начать. Для начала можно оперировать небольшими суммами. Для приобретения акций хватит несколько десятков долларов.

Со временем можно увеличивать суммы инвестирования. При этом надо хорошо понимать ту отрасль, в которую вы вкладываете деньги. Идеальной для начала инвестирования будет сумма от 500 долларов.

Инвестируя малые средства в некоторые инструменты, через некоторое время легко выделить наиболее подходящие способы, избежав проблем. Далее можно увеличивать объёмы инвестиций.

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