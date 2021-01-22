Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат субсидии на уплату процентов по кредитам

Витебская область
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Молокозаводы и мясокомбинаты Витебской области получат субсидии из бюджета на уплату части процентов по кредитам. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 января 2021 года №30 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Субсидии получат Верхнедвинский маслосырзавод, Витебский мясокомбинат, Глубокский молочно-консервный комбинат, ОАО «Молоко», Оршанский мясоконсервный комбинат, Полоцкий молочный комбинат, Поставский молочный завод, Глубокский мясокомбинат, передает БелТА.

Деньги будут предоставлены из средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства. Субсидии выдаются на уплату части процентов за пользование кредитами на текущую деятельность.

Размер субсидий по кредитам в белорусских рублях составит 30% ставки рефинансирования Нацбанка, в иностранной валюте — 30% ставки по кредиту, но не более 2,5% годовых. Субсидии по валютным кредитам будут предоставлены в белорусских рублях.

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Молокозаводы мясокомбинаты Витебской области субсидии
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