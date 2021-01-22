В Витебске автомобиль в результате заноса сбил двух пешеходов

Фото: ГАИ Витебска
Авто
Опубликовано

В Витебске на улице Полярной автомобиль в результате заноса сбил двух пешеходов. Пострадавшие находятся в больнице, сообщает ГАИ Витебска.

Авария  произошла в 8 часов вечера 20 января на улице Полярной 33-летний мужчина, находясь за рулём «Ford Mondeo», не справился с управлением. Автомобиль занесло. В результате этого произошёл наезд на двух пешеходов, которые двигались по краю проезжей части. 36-летний мужчина и 65-летняя женщина госпитализированы в травматологическое отделение Витебской областной клинической больницы.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

В Витебске суд оправдал женщин, которых задержали в лесу во время скандинавской ходьбы

авария Витебск
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Житель Новополоцка разбросал ежи, чтобы сорвать провластный автопробег
Мужчина изготовил ежи, чтобы сорвать провластный автопробег.
0114
Крупное ДТП произошло в центре Витебска. Движение было частично перекрыто
Сразу четыре автомобиля столкнулись в центре Витебска
0303
Сегодня в Витебске столкнулись две легковушки, водитель одной в больнице
Утром 16 января на Бешенковичском шоссе в Витебске
0436
В Лепеле водитель совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе
Утром 13 января в Лепеле на улице Интернациональной
0438
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)