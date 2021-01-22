В Витебске автомобиль в результате заноса сбил двух пешеходов

В Витебске на улице Полярной автомобиль в результате заноса сбил двух пешеходов. Пострадавшие находятся в больнице, сообщает ГАИ Витебска.

Авария произошла в 8 часов вечера 20 января на улице Полярной 33-летний мужчина, находясь за рулём «Ford Mondeo», не справился с управлением. Автомобиль занесло. В результате этого произошёл наезд на двух пешеходов, которые двигались по краю проезжей части. 36-летний мужчина и 65-летняя женщина госпитализированы в травматологическое отделение Витебской областной клинической больницы.