После аварии на тепломагистрали в Орше несколько микрорайонов остались без отопления

Вечером 21 января сразу несколько микрорайонов города остались без отопления. Отопление вернулось в дома жителей Орши 22 января после аварии на тепломагистрали. Подачу тепла восстановили в пять часов утра. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия «Белэнерго».

«В пять часов утра 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей Орши. Приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Последствия аварии ликвидировали сотрудники филиала «Оршанская ТЭЦ», они работали всю ночь.

Напомним, что вечером 21 января сразу несколько микрорайонов Орши остались без отопления. На время ремонтных работ аварийно-выездные бригады организовали оперативное переключение микрорайонов на районную котельную «Орша-Восточная».