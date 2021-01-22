После аварии на тепломагистрали в Орше несколько микрорайонов остались без отопления

Витебская область
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Вечером 21 января сразу несколько микрорайонов города остались без отопления. Отопление вернулось в дома жителей Орши 22 января после аварии на тепломагистрали. Подачу тепла восстановили в пять часов утра. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия «Белэнерго».

«В пять часов утра 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей Орши. Приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Последствия аварии ликвидировали сотрудники филиала «Оршанская ТЭЦ», они работали всю ночь.

Напомним, что вечером 21 января сразу несколько микрорайонов Орши остались без отопления. На время ремонтных работ аварийно-выездные бригады организовали оперативное переключение микрорайонов на районную котельную «Орша-Восточная».

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авария на тепломагистрали в Орше
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