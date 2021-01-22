В Орше поймали производителей фальшивого сливочного масла

Происшествия
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В Орше сотрудники ОБЭП накрыли цех про фасовке поддельного сливочного масла. Как выяснили оперативники, нелегальный бизнес организовали трое жителей Витебщины в возрасте от 25 до 39 лет. Они привозили из России какую-то субстанцию, похожую на масло. Потто с помощью кустарного оборудования упаковывали его в упаковку известных белорусских брендов. Продукцию они продавали: через интернет, по объявлениям, которые развешивали на столбах и информационных досках. Оказалось, что этим мужчины занимались минимум четыре месяца. У каждого из них была своя роль: один был директором склада, который они взяли в аренду. Второй продавал поддельное масло. Третий специально оформился индивидуальным предпринимателем для отгрузки подделки покупателям.

В складских помещениях оперативники нашли свыше 5,7 тонн контрафактного масла в коробках с этикетками и товарными знаками белорусских производителей.

Под какими марками продавали поддельное масло? На кадрах оперативной хроники упаковки специально скрыты. Но все пачки легко определить. Это масло «Бабушкина крынка», «Лепелька», «Молочные горки» и «Минская марка».

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