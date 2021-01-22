Житель Новополоцка разбросал ежи, чтобы сорвать провластный автопробег

Мужчина изготовил ежи, чтобы сорвать провластный автопробег. Инцидент произошел в ноябре 2020-го года в Полоцком районе. Подробности сообщила в телеграм-канале пресс-служба МВД.

В субботу, 14 ноября, в регионе по маршруту Новополоцк — Верхнедвинск — Миоры — Щарковщина — Глубокое — Полоцк проходил провластные автопробег «За единую Беларусь!». Один из местных жителей решил помешать этой акции.Так 37-летний житель Новополоцка изготовил в гараже «ежи» и разбросал их на дороге рядом с поселком Боровуха -1 на Полоччине.

— В итоге в шести машинах были пробиты колеса — авто наехали на ежи, разбросанные на проезжей части. Ущерб составил 100 белорусских рублей, — прокомментировали в МВД.

Однако нашли виновного в срыве автопробега не сразу. Сейчас мужчина задержан и находится в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

— В содеянном мужчина сознался и пояснил, что изготовил «ежи» специально, чтобы сорвать автопробег. Он признан подозреваемым. Фигурант не работает, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.