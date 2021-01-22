В Евросоюзе заявили, что введенные против Беларуси санкции, пока не дали никакого эффекта. Это было озвучено на брифинге в Брюсселе 21 января пресс-секретарем внешнеполитической службы ЕС Петером Стано. Его слова приводит агентство ТАСС.

— Европейский союз уже ввел три блока санкций против президента, представителей руководства страны, а также компании в Беларуси. Если говорится об эффективности санкций, то мы каждый день проводим мониторинг. Но потребуется значительное количество времени, что санкции дали эффект. Но на данный момент мы видим, что репрессии в Беларуси продолжаются, а арестованные остаются за решеткой, — отметил Стано.

По его словам, санкционный режим против Беларуси носит отрытый характер и может быть усилен пока «неприемлемое развитие событий продолжается».

Напомним, что первый пакет санкций ЕС ввел в октябре. В него попали 40 чиновников. В ноябре Евросоюз принял второй пакет санкций. В нем оказались Александр Лукашенко, его сын Виктор, а также приближенные чиновники, в числе которых оказалась и пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. В декабре ЕС принял третий пакет санкций. В нем оказались 29 предприятий и 7 чиновников.