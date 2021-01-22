Viber после жалоб белорусов заблокировал более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества

С начала 2021 года после жалоб белорусов Viber заблокировал более трех тысяч аккаунтов с признаками мошеннической активности.

В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества в отношении держателей банковских карт. В том числе злоумышленники используют популярные мессенджеры, чтобы связаться с клиентами различных банков. Только с начала года в Беларуси на стороне Viber было заблокировано более 3 тыс. аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались белорусы, передает БелТА.

Уточняется, что мошенники чаще всего звонят с поддельных аккаунтов и представляются сотрудниками банков. В качестве фото подобного аккаунта используется логотип банка, а название аккаунта идентично названию банка. Злоумышленники в процессе общения пытаются под разными предлогами узнать данные банковских карт пользователей.