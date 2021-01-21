Команда футбольного клуба «Витебск» пополнилась защитником Андреем Шемруком

26-летний защитник Андрей Шемрук подписал контракт с футбольным клубом «Витебск», стал игроком команды, сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта между 26-летним игроком и клубом не разглашаются.

В 2018 году перешел из брестского «Динамо» в «Минск», за который выступал до конца прошлого сезона. В минувшем сезоне защитник провел семь матчей за Минск и заработал две желтые карточки.

В карьере футболиста были Смолевичи, Барановичи и брестское Динамо.

По итогам прошлого сезона Витебск занял 12-е место в чемпионате. Зимой северян возглавил Евгений Чернухин, сменив на посту Сергея Ясинского. Ясинский же возглавил молодежную сборную Беларуси. Сергей Павлюкович и Евгений Клопоцкий покинули футбольный клуб «Витебск».