Команда футбольного клуба «Витебск» пополнилась защитником Андреем Шемруком

Андрей Шемрук. Фото: Комсомольская правда
Спорт
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26-летний защитник Андрей Шемрук подписал контракт с футбольным клубом «Витебск», стал игроком команды, сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта между 26-летним игроком и клубом не разглашаются.

В 2018 году перешел из брестского «Динамо» в «Минск», за который выступал до конца прошлого сезона. В минувшем сезоне защитник провел семь матчей за Минск и заработал две желтые карточки.

В карьере футболиста были Смолевичи, Барановичи и брестское Динамо.

По итогам прошлого сезона Витебск занял 12-е место в чемпионате. Зимой северян возглавил Евгений Чернухин, сменив на посту Сергея Ясинского. Ясинский же возглавил молодежную сборную Беларуси. Сергей Павлюкович и Евгений Клопоцкий покинули футбольный клуб «Витебск».

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Андрей Шемрук ФК Витебск футбол Витебск
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