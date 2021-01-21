За оскорбления сотрудников милиции в Витебске задержали двух человек

наручники
Витебск
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Сотрудники областного управления собственной безопасности МВД продолжают устанавливать интернет-пользователей, оскорбляющих милиционеров и угрожающих им в своих постах. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В одном из деструктивных телеграм-каналов 20-летний электрик из Витебска разместил сообщения с угрозами и оскорблениями в адрес представителя МВД. Когда молодого человека задержали, он пояснил, что поддался общему настроению в чате, а его посты были шуткой.

Парень раскаялся и признал, что поступил «не по-мужски». Тем не менее, материалы проверки по данному факту будут переданы следователям для дачи правовой оценки действиям витебчанина.

Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти грозит и 21-летней танцовщице одного из витебских клубов. В социальной сети крайне негативным высказыванием она задела честь и достоинство патрульного милиционера.

Без внимания оперативников не осталось и видеообращение экстремистского толка, которое разместил на видеохостинге житель Орши. Мужчина в экспрессивной форме вызывал любого сотрудника на кулачный поединок. Позже выяснилось, что таким способом горожанин хотел поднять свой рейтинг в сети.

На ролик обратили внимание пользователи интернета, а правоохранители нашли автора и разъяснили ему правовые последствия реального воплощения его призывов мстить людям в погонах. После этого оршанец удалил свое видеообращение.

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Витебск задержание оскорбление милиционеров
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