В Лепеле до конца года введут в строй два жилых дома

Витебская область
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В Лепеле планируют до конца года ввести в строй два многоквартирных дома, в которых новое жилье получат также и многодетные семьи, сообщил заместитель председателя Лепельского райисполкома Евгений Яско.

Сейчас в Лепеле ведутся строительные работы на ул.Школьной. «Там появится 60-квартирный кирпичный дом. На получение жилья в нем подали заявки 34 многодетные семьи из Лепельского района», — рассказал Евгений Яско. В новой пятиэтажке с тремя подъездами будет 10 трехкомнатных квартир, 20 однокомнатных и 30 «двушек». Строится дом силами Лепельской ПМК-75. Ключи от нового жилья вручат новоселам уже в конце сентября, пишет БелТА.

В мае в Лепеле начнется строительство 40-квартирного дома по ул.Калинина — первого, где будет лифт. Счастливые обладатели заветных метров смогут въехать сюда накануне Нового года. В этом доме тоже будут отведены квартиры для многодетных семей. «По нашим расчетам, больших семей в этом доме будет меньше половины. В списке на улучшение жилищных условий многодетных осталось немного. Будем предлагать приобрести квартиры в новостройке лепельчанам, состоящим в очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В Лепельском районе многодетные семьи приобретают новые квартиры за счет предусмотренных для них государственных субсидий. Также они используют для этих целей материнский капитал», — подчеркнул заместитель председателя райисполкома. Он добавил, что в 2020 году в новостройку — 40-квартирный дом на ул.Горького — заселились 38 многодетных семей, которые как раз и воспользовались господдержкой на строительство.

Говоря о строительной отрасли района, Евгений Яско отметил, что в 2020 году было введено в строй более 9 тыс. кв.м, из них около 6,8 тыс. кв.м — индивидуальная застройка.

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