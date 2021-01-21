В Витебске при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

В Витебске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 8 человек, хозяин одной из квартир погиб. Об этом сообщили в областном МЧС.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по проспекту Московскому в Витебске поступило в службу спасения 20 января в 18.49. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 8 жильцов.

В результате пожара в квартире погиб ее хозяин, мужчина 1965 года рождения. В результате пожара в комнате огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.