В Витебске при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Главное
Опубликовано

В Витебске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 8 человек, хозяин одной из квартир погиб. Об этом сообщили в областном МЧС.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по проспекту Московскому в Витебске поступило в службу спасения 20 января в 18.49. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 8 жильцов.

В результате пожара в квартире погиб ее хозяин, мужчина 1965 года рождения. В результате пожара в комнате огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

Один человек пострадал и еще 25 эвакуировано из-за пожара в квартире в Орше

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Витебский Курьер» можно читать также здесь.

В Витебске суд оправдал женщин, которых задержали в лесу во время скандинавской ходьбы

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Витебске судят 22-летнюю медсестру десантников за сорванную с омоновца кепку
20 января суд Октябрьского района Витебска начал рассматривать
0171
Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею
У Беларуси отобрали право на проведение матчей чемпионата
0330
крещенские купания
19 января православные верующие празднуют Крещение Господне
Сегодня Крещение Господне Праздник Богоявления отмечается
0337
Ермакова стала председателем Белгазпромбанка
Надежда Ермакова утверждена в должности председателя
0494
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)