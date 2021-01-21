В Витебске суд оправдал женщин, которых задержали в лесу во время скандинавской ходьбы

Редкий случай: суд прекратил административное дело по известной статье 23.34 за несанкционированное массовое мероприятие. Это произошло 19 января в Витебске: там судили общественную активистку Татьяну Северинец и ее соратницу Елену Коснову. Также протоколы составляли в отношении еще нескольких женщин — всех их задерживали 13 января в лесополосе. Группа занималась скандинавской ходьбой, и вдруг из леса вышли несколько мужчин, которые не представились и задержали женщин — впоследствии всех обвинили в активном участии в несанкционированном пикетировании, рассказывала Северинец.

И вот суд Первомайского района Витебска прекратил дела по двум протоколам в связи с недоказанностью, передает телеграм-канал «Витебск невероятный». В сообщении говорится, что зал встретил такое постановление суда аплодисментами. Процессы в отношении еще троих женщин, занимавшихся в лесополосе фитнесом, запланированы на 20 января, пишет kp.by.

— Судья Борисова вынуждена была извиниться за действия милиционеров Первомайского РОВД Витебска, — написала Татьяна Северинец в своем Фейсбуке и поблагодарила за поддержку.