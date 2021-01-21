В Витебске судят 22-летнюю медсестру десантников за сорванную с омоновца кепку

20 января суд Октябрьского района Витебска начал рассматривать уголовное дело Юлии Кашеверовой. 22-летнюю девушку обвиняют в том, что 4 октября на уличном марше она повредила милицейскую машину.

«По данным следствия, Юлия Кашеверова шла в пешей колонне по городу вместе с другими участниками «несанкционированного мероприятия», которые выступали против итогов президентских выборов, — сообщал портал tut.by в репортаже из суда. — Возле дома № 74 на Московском проспекте к протестующим подъехала милиция.

Одного из мужчин задерживали. Участников шествия это возмутило, они пытались отбить единомышленника. В ответ силовики применили газ из баллончика.

Во время стычки с милицией Кашеверова, как утверждает следствие, повредила микроавтобус Ford Transit, принадлежащий УВД облисполкома: «ударила по нему ногой не менее трех раз, нанеся вмятину, а также бросила вслед отъезжавшему автомобилю деревянную палку».

В тот же день Юлию задержали, 7 октября был суд по ст. 23.34 УК, но протокол отправили на доработку. Девушку отпустили.

Но, как выяснилось, ненадолго.

«20 октября к нам пришли, — рассказал «Нашей Ниве» Сергей Иванович, отец девушки. — Дома был обыск, Юлю забрали силовики. 22 октября — второй раз обыск. Забрали компьютер, телефоны, флешки, Юлину одежду. И с 20 октября Юля находится в витебском СИЗО №2».

Теперь Юлию Кашеверову обвиняют в злостном хулиганстве: ей грозит от 1 до 6 лет лишения свободы.

На суде гособвинитель сообщил, что милиции нанесен ущерб на сумму 841 рубль. Ранее, кстати, силовики сообщали о 405 рублях ущерба, часть его обвиняемая уже возместила.

Кроме того, по данным следствия, Юлия сорвала медицинскую маску и форменную кепку с командира звена ОМОН Алексея Альхимовича.

В заседаниях объявлен перерыв до 4 февраля. Юлия показаний еще не давала.

«В прошлом году она только окончила Витебский медицинский колледж. В конце июля устроилась на работу медсестрой 103-й мобильной бригады», — говорит отец Юлии.

«7 октября был тот суд по ст. 23.34, ее отпустили и на следующий день она вышла на работу — там сразу предложили уволиться. Юля согласилась, 9 октября ее оперативно уволили. Сейчас на суде я присутствовал. Юля изменилась, конечно: бледная, кашляет», — говорит отец.

«Наверное, в любом случае дочь признают виновной», — предполагает он.

Письма Юлии доходили, шли 8—10 дней. Она просит передать благодарность людям, которые присылали ей слова поддержки.