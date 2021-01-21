В Витебске завершено расследование дела об убийстве

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Криминал
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Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование дела об убийстве 50-летнего витебчанина, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В ноябре прошлого года 55-летняя женщина вместе с сожителем, 50-летним витебчанином, и подругой отмечала свой день рождения. За праздничным столом компания распивала спиртное. Внезапно между именинницей и ее кавалером вспыхнула ссора. Конфликт перерос в драку. Виновница торжества схватила нож и ударила им мужчину. Подруга обвиняемой попыталась остановить драку, однако ее усилий оказалось недостаточно. Через некоторое время женщины увидели, что мужчина перестал подавать признаки жизни, и вызвали скорую, пишет БелТА.

Следователи допросили обвиняемую и свидетелей, провели очную ставку, собрали характеризующий материал. Во время следственного эксперимента обвиняемая продемонстрировала, как наносила удары ножом. На изъятой одежде женщины, в которой та находилась в момент совершения преступления, обнаружены следы крови погибшего.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обвиняемая нанесла мужчине не менее 23 травм и три удара ножом. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступления женщина могла сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования 55-летней женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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Оксана Лазько
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