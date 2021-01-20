Витебская таможня пресекла незаконный ввоз 62 бутылок дорогого итальянского вина

В грузовом транспортном средстве среди задекларированного товара пытались незаконно ввезти в Республику Беларусь 62 бутылки дорогостоящего итальянского вина. Попытку ввоза пресекли витебские таможенники.

Транспортное средство MAN прибыло из Эстонии в пункт пропуска «Урбаны» с товаром «бывшие в употреблении запчасти, кабины тягачей» для последующего следования в г.Минск. В ходе таможенного контроля была проведена проверка автопоезда с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма показала – в перемещаемой в грузовом отсеке автопоезда кабине имеются скрытые от таможенного контроля товары.

В результате досмотра товара в данной кабине в нише под спальным местом и за спальным местом были обнаружены 62 бутылки итальянского вина в коробках. Вино не было маркировано акцизными марками Республики Беларусь и в документах, представленных таможенному органу, указано не было. Примечательно, что перед проведением досмотра водитель на вопрос о перемещаемых незадекларированных товарах заявил об отсутствии таковых.

Таким образом, итальянское вино общей стоимостью почти 9 тыс. руб. перемещали с сокрытием от таможенного контроля. По данному факту таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 и по ч.2 ст.12.27 КоАП Республики Беларусь.

Санкции статей предусматривают наложение штрафа в размере до 130 базовых величин с конфискацией сокрытого товара или без конфискации по решению суда.