Витебские следователи разыскивают мужчин, подозреваемых в хищении денег

Фото: Витебский следственный комитет
деньги
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Витебские следователи по подозрению в совершении хищения денежных средств с банковской карты устанавливают личности двух мужчин, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

«Витебский городской отдел Следственного комитета устанавливает личности двух мужчин, которые рассчитались за покупки в одном из магазинов областного центра чужой банковской картой. Свои покупки мужчины оплатили днем 18 декабря», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем использования компьютерной техники».

Граждан, которым могут быть известны мужчины, изображенные на фото, просят позвонить по телефонам: 8 (0212) 46-22-02, 8 (033) 399-80-04 (круглосуточно).

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