Строительство пожарной части в микрорайоне Аэродром в Полоцке завершат к 2023 году

Витебская область
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К 2023 году планируется завершить строительство новой пожарной аварийно-спасательной части №4 (ПАСЧ-4) в микрорайоне Аэродром Полоцка, сообщил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.

Строительные работы в Полоцке уже начаты. «Модернизация районных подразделений областного управления МЧС началась в 2020 году и будет продолжаться в этом году. Через два года планируется открыть Полоцкую ПАСЧ-4. На ее территории с нуля возведут современные здания и объекты для тренировок и подготовки спасателей. Средства на возведение новой части выделены из областного бюджета», — отметил Сергей Мелешкин, передает БелТА.

Он добавил, что здесь по примеру пожарного аварийно-спасательного поста (ПАСП) в агрогородке Бычиха Городокского района, введенного в строй в апреле 2020 года, может появиться благоустроенная зона отдыха. Она будет доступна для жителей прилегающего микрорайона. Так, на территории Бычихинского ПАСП расположен современный досуговый комплекс. Там оборудована площадка для воркаута, где молодежь агрогородка тренируется почти круглогодично. Местные жители пользуются уличными спортивными тренажерами, активно занимаются футболом.

Значительные изменения коснутся и расположения пожарного аварийно-спасательного отряда (ПАСО) «Витязь». Витебский спецназ МЧС сейчас располагается на территории телезавода «Витязь». После завершения реконструкции производственной базы на Старобабиновичском тракте, которую передали в безвозмездное пользование областному УМЧС, ПАСО перебазируется поближе к микрорайону Билево.

«В этом году будут вестись проектно-изыскательские работы по данному объекту. Планируется разместить там учебно-тренировочную базу, полигон для подготовки спасателей, теплодымокамеру, учебную башню. Реконструкция позволит расширить автопарк УМЧС. Благодаря выгодному расположению части работники МЧС смогут обеспечить безопасность активно застраивающегося микрорайона и в кратчайшие сроки прибывать на место по сигналу тревоги», — подчеркнул Сергей Мелешкин.

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