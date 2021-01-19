Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею

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У Беларуси отобрали право на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

ЧМ-2021 по хоккею решили перенести из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске, сказано в заявлении IIHF.

В федерации отметили, что совет IIHF рассмотрит статус Латвии как одного из организаторов предстоящего чемпионата и изучит возможность провести первенство только в этой стране.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.

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