Лама в кабинете директора и чай для обезьян: как в Витебском зоопарке переживают морозы

В Витебском зоопарке животные пережидают холода в специальных условиях. А самого маленького питомца – детёныша ламы – даже переселили в кабинет к директору.

Впервые здесь такое пополнение. Малыш родился три дня назад, в самые холода, поэтому пока переехал из холодного вольера. Маленькая лама питается только тёплым молоком и гуляет в административном корпусе. Без помощи людей в суровые морозы питомец, скорее всего, погиб бы, говорится в сюжете ОНТ.

В холода зверей кормят чаще. В меню даже горячий чай – им согревают обезьян. Приютили и лебедей, которых отловили на замерзающем водоёме, у них тоже свой график. Единственный, кто не отказался от прогулок в такую погоду – ягуар. Всего в витебском зоопарке пережидают холода 150 животных.