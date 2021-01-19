Витебское ГПЛХО направит на развитие и модернизацию отрасли Br83 млн

Витебск
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Общий объем инвестиций Витебского ГПЛХО на развитие и модернизацию в этом году запланирован в размере Br82,9 млн. Из них на коммерческую деятельность — заготовку и переработку древесины — выделено Br65,5 млн.

Техперевооружение лесозаготовок станет одним из ведущих направлений, сюда направят Br32,2 млн. Значительная часть этих средств пойдет на создание предприятий по переработке древесины лиственных пород, которые составляют 66% лесосечного фонда области. На Витебщине появятся новые сушильные комплексы. Их строительство планируется в Лепельском, Богушевском, Полоцком, Толочинском и Поставском лесхозах. В перспективе готовую продукцию будут экспортировать в страны Европы и Азии, передает БелТА.

Также ГПЛХО планирует закупить лесозаготовительную технику высокой проходимости. Машинный парк пополнится 10 харвестерами, 13 форвардерами, 20 сортиментовозами, 17 погрузочно-транспортными машинами.

Еще одним важным направлением будет строительство новых заводов по производству топливных пеллет. В 2021-2022 годах такие предприятия появятся в Оршанском и Сенненском (Богушевский лесхоз) районах. Эта работа станет продолжением начатой в 2020 году. В лесхозах Витебской области в 2020 году реализовали несколько инвестпроектов. Наиболее перспективными из них являются новые деревообрабатывающие цеха в Бешенковичском, Ушачском, Полоцком и Шумилинском лесхозах. Благодаря этому в прошлом году в области увеличился объем переработки низкокачественной древесины. Из нее производят топливные щепу и пеллеты. Такая продукция пользуется спросом на отечественном и зарубежном рынках.

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