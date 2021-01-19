Две фирмы маршрутных такси в Витебске после проверки КГК доплатили в бюджет более Br40 тыс. налогов

КГК
Витебск
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Более Br40 тыс. налогов дополнительно перечислили в бюджет после проверочных мероприятий две организации частной формы собственности, оказывающие услуги маршрутных такси в Витебске. Схему уклонения от уплаты налогов выявили работники Комитета государственного контроля Витебской области, передает БелТА.

Учредители двух коммерческих структур (муж и жена) решили минимизировать расходы при организации бизнеса в сфере пассажироперевозок. Супруги приобретали микроавтобусы в России как физические лица, хотя планировали использовать автомобили исключительно в интересах учрежденных юридических лиц. Выяснилось, что при ввозе микроавтобусов на территорию Беларуси они не уплачивали налог на добавленную стоимость (при ввозе автомобилей субъектом хозяйствования в бюджет дополнительно поступил бы НДС в размере 20% от их стоимости).

В дальнейшем учредители по договорам дарения передали своим организациям 5 микроавтобусов на сумму свыше Br230 тыс. При этом стоимость безвозмездно полученных автомобилей не была включена организациями в состав внереализационных доходов и таким образом оказалась скрыта от налогообложения.

Кроме того, коммерсанты оформили с подконтрольной им организацией сделку по продаже 2 микроавтобусов, получив доходы в размере Br15 тыс. Подоходный налог с этой суммы компания-продавец также не перечислила в бюджет.

По предложению КГК Витебской области работники налоговых органов провели мероприятия камерального контроля. Факты неуплаты налогов подтвердились. Как результат, витебские компании дополнительно перечислили в бюджет более Br40 тыс. Причем сумма уплаченных только одной фирмой налогов и пени почти вдвое превысила ее годовые налоговые платежи.

До создания маршрутного бизнеса оба учредителя работали в бюджетной сфере и получали доходы, не позволяющие осуществлять покупку дорогостоящих автомобилей для коммерческого использования. Проведенные аналитические мероприятия подтвердили, что расходы семьи бизнесменов превышали доходы на сотни тысяч рублей. В настоящее время налоговым органом проводятся дополнительные контрольные мероприятия для выявления источников доходов учредителей.

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