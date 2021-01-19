Где окунуться на Крещение в Витебске и области?

Фото Светланы Васильевой
Религия
Опубликовано

19 января христиане отпразднуют Крещение Господне. В Витебской области будет организовано 37 мест для купания в проруби, сообщили в УМЧС по Витебской области.

Разрешенные места для купания в проруби:

– г.п.Бешенковичи, ул. Витебское шоссе, пруд возле ЦРБ, район станции ОСВОД ;

– оз. Дривяты г. Браслав, спасательная станция Браславского ОСВОДа;

– купель д.Боровка г.Верхнедвинск;

– оз.Беглец, г. Глубокое, оз. Мушкат г. Глубокое;

– г. Городок ул. К.Маркса (криница);

– г.Докшицы ул.Советская (городское озеро), г.п Бегомль ул.Советская Бегомльского с/С (пруд), д. Буй Крипульский с/С (купель);

– Дубровенский район, крыница в урочище «Киреевская роща», в районе д.Лопыри;

– оз. Святое г.Лепель ул. Веры Маргевич;

– водоем г.п.Лиозно ул.Курортная, купель д.Добромысли;

– Миорский район, оз. Обстерно д. Мурашки (детский санаторий «Росинка»), д. Скривцы Язненский с/С, Источник Святого Иоанна Крестителя;

– г. Орша р. Днепр, д.Лютинцы ист. Св. мученика Пателеймона, г.Барань р.Адровка;

– г.Поставы, ул. Гагарина (территория ОСВОД);

– Россонский район, родник «Серебрянка» Клястицкий с/С;

– г.Сенно, ул.К.Маркса, 44 (городская купель), д. Рябцево Богушевский с/С;

– Толочинский район, закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в м. Скрипутево), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в аг. Серкавицы), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня а.г. Друцк вблизи замкового комплекса), закрытый святой источник (искусственная купальня на территории Свято Покровского женского монастыря г.Толочина);

– Ушачский район, оз. Должина ДУП санаторий «Лесные Озера»;

– город Новолукомль оз.Лукомльское, городской пляж район станции ОСВОД;

– Шумилинский район, озеро Лесковическое (центральный пляж) д.Лесковичи Светлосельский с/С, оз. Cвятое (около святого колодца) д.Победа Ловжанский с/С;

– Новополоцк, оз. Люхово на территории воднолыжной базы учреждения «СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова», микрорайон Боровуха оз. Велье, ул. Набережная в районе д. №1;

– г. Витебск, закрытый святой источник (искусственная бетонная купальня по ул. 39-й Армии);

– Витебский район, д.Вороны Вороновского с/С, купель возле оздоровительного лагеря «Дружба», озеро «Бернское», д.Лужесно Мазоловского с/С, купель возле «Храма Вознесения Господня», (вне акватории р. Западная Двина), аг.Новка, ул. Сметанина,1а Новкинского с/С, оз. Новкинское, аг. Копти ул. Школьная Октябрьский с/С, р. Коптянка.

По информации «Витебские вести»

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