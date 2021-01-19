19 января православные верующие празднуют Крещение Господне

Сегодня Крещение Господне

Праздник Богоявления отмечается 19 января и связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, – крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же – Иоанн Креститель. Второе название праздника – Богоявление. Оно напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и голос с неба назвал Иисуса Сыном.

18 января, в Крещенский сочельник, совершается первое освящение воды. Второе – в сам праздник Крещения на Великом водосвятии. Часто крещенской называют воду, освященную именно 19 января, а ту, что накануне, — богоявленской. Считается, что вода в эти два дня освящается одним и тем же чином, обладает одними и теми же свойствами и иначе называется Великая Агиасма (в переводе с греческого означает «святыня»). Как великую святыню верующие приносят домой из храма воду в дни празднования этих евангельских событий и хранят ее до следующего праздника Богоявления.

Правильным считается пить крещенскую воду с верой, молитвой и натощак. Но если есть необходимость выпить крещенской воды (при болезни, каком-то душевном или духовном недуге), нельзя отказываться лишь по той причине, что человек уже поел. Однако крещенская вода всегда должна приниматься с благоговением, как дар. Что же касается частоты употребления такой воды, то святитель Лука Войно-Ясенецкий говорил: «Пейте святую воду как можно чаще».